Смартфон Meizu 16s сравнили с Samsung Galaxy S10. Фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается изображен флагманский смартфон Meizu 16s. На снимке он сравнивается с другим флагманом – Samsung Galaxy S10. Источник замазал верхнюю и нижнюю рамки, а потому оценить можно лишь ширину боковых рамок. По предварительным данным, смартфон получит топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, дисплей с разрешением 2232:1080 точек, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, ОС Android 9.0 Pie, подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру с главным 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, модуль NFC и аккумулятор на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт. Официальный анонс ожидается уже в этом месяце.