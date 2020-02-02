Смартфон Meizu 17 показали на рендере

В сети появилось изображение флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, нас ждет экран с дисплеем с узкими рамками и вырезом для фронтальной камеры, расположенным в первом верхнем углу. Также отметим физические кнопки управления по бокам. По предварительным данным Meizu 17 получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G) благодаря модему Snapdragon X55 и основную камеру с четырьмя модулями. Официальный дебют смартфона должен состояться в первой половине года, а его ориентировочная цена составляет 500 долларов.