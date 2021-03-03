Смартфон Meizu 18 Pro оценен в $775

Компания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 18 Pro, который появится в продаже уже 8 марта. Новинку оснастили топовой платформой Snapdragon 888, 6,7-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, быстрой флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, модулями Wi-Fi 6E и NFC, крупной тепловой трубкой, быстрой проводной зарядкой на 40 Вт и поддержкой беспроводной зарядки, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, фронтальной камерой разрешением 44 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 32 Мп (сверхширик), 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), модулем 3D ToF и оптической стабилизацией. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 775 долларов, 8/256 ГБ – 850 долларов, а 12/256 ГБ – 930 долларов.