Смартфон Meizu M6S получил дисплей размером 5,7 дюйма по диагонали

Стало известно, что компания Meizu анонсирует смартфон M6S уже в текущем месяце 17 января. Новый смартфон Meizu получил 5,7-дюймовый экран и аккумуляторную батарею емкостью на 2930 мА.ч. Разрешение аппарата составит 1440 * 720 точек. В основе изделия Meizu ляжет процессор Exynos 7882 производства Samsung. Смартфон будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт В тыльной части корпуса расположится камера на основе 13-мегапиксельной матрицы. Разрешение фронтальной камеры составит 5 млн пикселей. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Приобрести гаджет Meizu M6S можно будет за 200 долларов США.