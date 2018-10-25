Смартфон Meizu Note 8 оценен в 190 долларов

Компания Meizu представила смартфон Meizu Note 8, слухи о котором ходили в последние недели. Новинку оснастили металлическим корпусом, 6-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, чипсетом Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, гибридным слотом для двух карт nanoSIM и карты памяти microSD, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 Мп и 5 Мп с диафрагмой f,1/9, разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3600 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme 7. Габариты смартфона равны 153,6:75,6:7,9 мм, а масса – 168 г. Продажи Meizu Note 8 стартуют до конца года по цене 187 долларов.