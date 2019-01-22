Смартфон Meizu Note 9 набрал 170 тыс. баллов в AnTuTu

2019-01-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu Note 9; [181]
Организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) сертифицировала смартфон Meizu с модельным номером M923Q. Источники уверены, что речь идет о модели Meizu Note 9, получение сертификата которой говорит о скором ее выходе. Не так давно один из руководителей Meizu Джек Вонг рассекретил некоторые характеристики устройства: 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, новая однокристальная система Snapdragon 675, сдвоенная основная камера с 48-Мп датчиком и аккумулятор емкостью 4000 мАч. В популярном бенчмарке AnTuTu Meizu Note 9 набрал более 170 тыс. баллов.


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