Смартфон Meizu Note 9 окажется дороже Redmi Note 7 Pro

Сетевые источники опубликовали фото рекламной стойки, на которой указана цена еще не представленного официально смартфона Meizu Note 9. Если эти сведения верны, то младшая версия устройства с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить в Китае 254 доллара, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 285 долларов. Такие цены не вяжутся с намеками самой Meizu на то, что их смартфон составит конкуренцию Redmi Note 7 Pro от Xiaomi. Последний, напомним, оценен в 197 долларов за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 240 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Разница в 50 долларов кажется слишком большой для прямой конкуренции в этом ценовом сегменте.

Согласно китайскому регулятору TENAA и бенчмарку AnTuTu, аппарат оснащается однокристальной системой Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором емкостью 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android Pie. В тесте с задействованием всех ядер смартфон набрал 176 000 баллов, что соответствует нашему представлению о производительности Snapdragon 675. Официальный анонс Meizu Note 9 запланирован на 6 марта.