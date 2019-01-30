Смартфон Meizu Note 9 получит крошечный каплевидный вырез

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображен смартфон Meizu Note 9. Снимок интересен тем, что он демонстрирует очень маленький каплевидный вырез, в котором будет расположена фронтальная камера. Смартфону прочат мощный чипсет Snapdragon 675, 48-Мп камеру на основе датчика Samsung ISOCELL GM1, а также цену в 150 долларов за младшую версию. Официальный анонс Meizu Note 9 ожидается уже в середине следующего месяца, хотя в ассортименте компании есть две еще не устаревшие модели со схожими характеристиками – Note 8 и X8.