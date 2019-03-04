Смартфон Meizu Note 9 уже протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Meizu Note 9, который еще не был представлен официально. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается процессором Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 9.0. В однопоточном тестировании смартфон набрал 2404 балла, а в тесте с использованием всех ядер – 6027 баллов. Такой результат является довольно предсказуемым для Snapdragon 675.

Напомним, что устройству также прочат 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, сдвоенную основную камеру на 48 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Официальный анонс смартфона запланирован на 6 марта.