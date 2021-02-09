Смартфон Microsoft Surface Duo подешевел до $450

Американский магазин Best Buy снизил цену на складной смартфон Microsoft Surface Duo до 950 долларов за версию с 128 ГБ флэш-памяти и 1050 долларов за вариант на 256 ГБ встроенной памяти. Заметим, что на старте продаж смартфон стоил 1400 долларов, однако на фоне слабых продаж он начал дешеветь.

Напомним, что аппарат характеризуется двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой.