Смартфон Microsoft Surface Duo подешевел до $450

Напомним, что аппарат характеризуется двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой.
Американский магазин Best Buy снизил цену на складной смартфон Microsoft Surface Duo до 950 долларов за версию с 128 ГБ флэш-памяти и 1050 долларов за вариант на 256 ГБ встроенной памяти. Заметим, что на старте продаж смартфон стоил 1400 долларов, однако на фоне слабых продаж он начал дешеветь.