Смартфон Moto G20 оценен в 10 тысяч рублей

Компания Lenovo дала старт российским продажам смартфона Moto G20, который был представлен еще весной этого года. До 1 ноября новинку можно будет приобрести за 10 тысяч рублей, а затем её розничная цена составит 12 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется процессором Unisoc T700 с графикой Arm Mali-G52, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, проводной зарядкой мощностью 10 Вт, симметричным портом USB-C, модулем NFC для бесконтактной оплаты, 3,5-мм аудиогнездом, защитой по стандарту IP52 и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MY UX.