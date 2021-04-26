Смартфон Moto G20 оценен в €150

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Moto G20, которая оценена в 150 евро. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T700 с графикой Arm Mali-G52, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, проводной зарядкой мощностью 10 Вт, симметричным портом USB-C, модулем NFC для бесконтактной оплаты, 3,5-мм аудиогнездом, защитой по стандарту IP52 и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MY UX. Размеры смартфона равны 165:76:9 мм, а масса – 200 граммам.