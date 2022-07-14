Смартфон Moto G32 получит 33-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о недорогом смартфоне Motorola Moto G32, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Утверждается, что аппарат получит батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ранее сообщалось об основной камере с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, интерфейсе USB-C, 3,5-мм гнезде для наушников, 6,5-дюймовом экране с разрешением HD+ и частоте обновления изображения 90 Гц, а также бюджетных однокристальных системах Unisoc T606 или MediaTek Helio G37. Ориентировочная цена устройства пока не приводится.

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