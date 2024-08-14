Смартфон Moto G45 5G показали на рендерах

Профильное издание SmartPrix опубликовало изображения смартфона Motorola Moto G45, который еще не был представлен официально. Отметим наличие тыльной панели из веганской кожи, прямоугольного блока тыльной камеры с двумя модулями и врезанную селфи-камеру.

Смартфону приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 619 и модемом сотовых сетей пятого поколения, LCD-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, а также расцветками Viva Magenta, Brilliant Green и Brilliant Blue. Ориентировочная цена смартфона на индийском (предположительно дебютном) рынке составляет 180 долларов.

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