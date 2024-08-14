Смартфон Moto G45 5G показали на рендерах

Смартфону приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 619 и модемом сотовых сетей пятого поколения, LCD-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, а также расцветками Viva Magenta, Brilliant Green и Brilliant Blue. Ориентировочная цена смартфона на индийском (предположительно дебютном) рынке составляет 180 долларов.