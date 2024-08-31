Смартфон Moto G55 5G оценили в 250 евро

Компания Motorola объявила европейскую цену представленного вчера смартфона Moto G55 5G. Аппарат будет доступен в Старом Свете в серой, зеленой и фиолетовой расцветках по цене в 250 евро за базовую конфигурацию.

Аппарат оснащён 6,49-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 3, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7025 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой IMG BXM-8-256, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 и GPS + ГЛОНАСС, портом USB Type-C, чипом NFC и операционной системой Android 14.
TSMC повышает цену на свою продукцию…
Компания TSMC, лидер мирового рынка производства полупроводниковой продукции, по информации крупных издан…
Nothing Phone (2a) Plus появился в продаже …
Компания Nothing выпустила в продажу бюджетный смартфон Nothing Phone (2a) Plus, который был представлен …
Honor представила смартфон Play 60 Plus за 200 долларов…
Сегодня, как и ожидали инсайдеры, компания Honor официально представила смартфон Play 60 Plus, который в …
DxOmark высоко оценили камеру в Google Pixel 9…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования тыльной камеры смартфона Pixel 9. Аппарат получи…
Tecno Spark 30 5G получит 18-Вт зарядку …
В базе данных регулятора FCC обнаружились первые подробности о бюджетном смартфоне Tecno Spark 30 5G, кот…
Nothing Phone (2a) Plus получит SoC Dimensity 7350 Pro…
Компания Nothing поделилась подробностями о смартфоне Nothing Phone (2a) Plus, официальный релиз которого…
Смартфон Nothing Phone (2a) Plus выйдет 30 июля …
Компания Nothing объявила, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus будет представлен 31 июля. Производитель …
OnePlus 13 выйдет раньше ожидаемого …
Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что смартфон OnePlus 13 может выйти уже грядущей осенью. Якобы …
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor