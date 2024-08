Смартфон Moto G55 5G оценили в 250 евро Компания Motorola объявила европейскую цену представленного вчера смартфона Moto G55 5G. Аппарат будет доступен в Старом Свете в серой, зеленой и фиолетовой расцветках по цене в 250 евро за базовую конфигурацию. Аппарат оснащён 6,49-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 3, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7025 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой IMG BXM-8-256, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 и GPS + ГЛОНАСС, портом USB Type-C, чипом NFC и операционной системой Android 14. Аппарат оснащён 6,49-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 3, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7025 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой IMG BXM-8-256, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 и GPS + ГЛОНАСС, портом USB Type-C, чипом NFC и операционной системой Android 14. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 18:41 . Moto G55 5G

