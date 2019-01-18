Смартфон Moto G7 Play будет стоить 150 евро

Сетевые источники опубликовали официальные изображения смартфонов Moto G7, которые будут представлены официально через несколько недель. Также источник раздобыл информацию о европейских ценах на G7 Play и G7 Power. Более доступные модули G7 Play и G7 Power получат крупный вырез в верху экрана и одинарную тыльную камеру, а более придвинутые G7 и G7 Plus – вырез в форме капли и сдвоенные камеры. Moto G7 Play обойдется в 150 евро, а G7 Power – 210 евро. Моделям Moto G7 и Moto G7 Plus прочат процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 660, Moto G7 Play – Snapdragon 632, а Moto G7 Power – Snapdragon 625.