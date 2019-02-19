Смартфон Moto G7 Play оценен в 14 тысяч рублей

Компания Motorola объявила о том, что уже 22 февраля в российской продаже появится смартфон Moto G7 Play. Рекомендованная цена устройства составит 13 990 рублей. Напомним, что новинку оснастили 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1512:720 пикселей, процессором Snapdragon 632, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, батареей на 3000 мАч с 10 Вт зарядкой, сканером отпечатков пальцев на задней панели и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.