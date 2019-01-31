Смартфон Moto G7 Power протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестов смартфона смартфона Moto G7 Power, который еще не был представлен официально Moto G7 Power. Согласно тестовому пакету, аппарат оснащается процессором Qualcomm Sapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 9.0 Pie. В однопоточном режиме смартфон набрал 1254 баллов, а при задействовании всех ядер устройство набрало 4543 баллов. Любопытно, что этот же аппарат протестировали в Geekbench еще в конце прошлого года. Тогда он показал результат в 1286 и 5443 балла соответственно. Если верить последней утечке, цена Moto G7 Power составит 210 евро.