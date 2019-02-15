Смартфон Moto G7 Power с АКБ на 5000 мАч появился в продаже

Компания Motorola выпустила в продажу смартфон Moto G7 Power, который был представлен неделю назад с моделями Moto G7, Moto G7 Plus и Moto G7 Play. Новинка доступна для покупки в Индии по цене 200 долларов. Стоит заметить, что рекомендованная розничная цена смартфона в США составляет 249 долларов.

Moto G7 Power оснастили чипсетом Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1570:720 пикселей, основной камерой разрешением 12 Мп и объективом с диафрагмой F/2,0, фронтальной камерой на 8 Мп с объективом с диафрагмой F/2,2, а также аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie.