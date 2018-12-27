Смартфон Moto G7 Supra с АКБ на 5000 мАч показался на рендере

Известный достоверными утечками инсайдер Эван Блэсс поделился рендером смартфона Moto G7 Supra, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат будет продаваться через сеть магазинов американского сотового оператора Cricket. Возможно, Moto G7 Supra – это всего лишь переименованный Moto G7 Power. Смартфону прочат процессор Snapdragon 632, от 2 до 6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ флэш-памяти, 12 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор емкостью 5000 мАч, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели.