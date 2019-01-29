Смартфон Moto G7 на SoC Snapdragon 632 будет стоить 350 евро

Сетевые источники поделились информацией о ценах на смартфоны Moto G7 и Moto G7 Plus, официальный анонс которых состоится в Бразилии 7 февраля. Ранее стала известна стоимость младших моделей G7 Play и G7 Power – 150 и 210 евро. Что до старших моделей, G7 и G7 Plus, то они будут стоить 300 и 360 евро, соответственно. При этом смартфоны получат не самые привлекательные характеристики: 6,24 дюймовые дисплей, сдвоенные основные камеры, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также среднебюджетные процессоры Snapdragon 632 и Snapdragon 636. Для сравнения, Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition на прошлогоднем топовом процессоре Snapdragon 845 и со 128 ГБ флэш-памяти стоит те же самые 350 евро.