Смартфон Moto G8 Stylus получит процессор Snapdragon 665

В просторах интернета появились фотографии и подробные характеристики нового смартфона Moto G8 Stylus.

Смартфон получит 6.4 дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+. На дисплее также будет отверстие для фронтальной камеры.

За производительность будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Ещё новинку оснастят стилусом, сканером отпечатков пальцев на задней стороне и основной камерой с тремя модулями и главным сенсором на 48 Мп. Его дополнит телевик и широкоугольный объектив с углом охвата 117 градусов.

Стоить смартфон будет в районе 250-270 долларов.