Смартфон Motorola Edge 2022 официально представлен

Motorola официально представила новый смартфон Motorola Edge.

Смартфон Motorola Edge 2022 основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 1050 с поддержкой подключения 5G в диапазонах mmWave 5G и sub-6GHz. Новинка оснащена 6,6-дюймовым Full HD+ OLED-дисплеем, с частотой обновления 144 Гц, встроенной фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной тройной камерой с датчиками 50 Мп, 13 и 2 Мп. Доступные конфигурации 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флэш-памяти. Смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, беспроводной 15 Вт и обратной беспроводной 5 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC, влагозащита (IP52) и стереодинамики. Работает смартфон на операционной системе Android 12 с оболочкой Motorola MyUX.

Стоимость Motorola Edge 2022 начинается от 499 долларов.