Смартфон Motorola Edge 2022 официально представлен

Motorola официально представила новый смартфон Motorola Edge.

Смартфон Motorola Edge 2022 основан на мобильной платформе MediaTek Dimensity 1050 с поддержкой подключения 5G в диапазонах mmWave 5G и sub-6GHz. Новинка оснащена 6,6-дюймовым Full HD+ OLED-дисплеем, с частотой обновления 144 Гц, встроенной фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной тройной камерой с датчиками 50 Мп, 13 и 2 Мп. Доступные конфигурации 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флэш-памяти. Смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт, беспроводной 15 Вт и обратной беспроводной 5 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC, влагозащита (IP52) и стереодинамики. Работает смартфон на операционной системе Android 12 с оболочкой Motorola MyUX.

Стоимость Motorola Edge 2022 начинается от 499 долларов.
Смартфон Realme 9i 5G оценен в 190 долларов…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 9i 5G, которая довольно сильно отличается…
Утечка спецификаций дисплеев Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro…
Компания Google в начале этого месяца представила свои флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro. А сегодня появилас…
Samsung сокращает производство смартфонов…
Спад мировой экономики, похоже, настиг поставщиков Samsung, поскольку новости, поступающие от Nikkei Asia…
Защищенные смартфоны Blackview BL8800 и BL8800 Pro доступны …
На мировой рынок вышли два защищенных смартфона Blackview на базе мобильной платформы Dimensity 700. Это …
Xiaomi тестирует бета-версию Android 13…
Xiaomi начала тестировать бета-версию Android 13 для своих устройств, а именно для смартфона Redmi K50, а…
Motorola подтвердила, что следующий Razr будет иметь процесс…
Motorola вернула к жизни бренд Razr несколько лет назад, и пока у складного смартфона было две версии. Ни…
Xiaomi выпустила дешевый смартфон Redmi Note 11 SE за 150 до…
На прошлой недели компания Xiaomi анонсировала доступный смартфон, который получил название Redmi Note 11…
Realme GT 2 Explorer Master будет иметь варианты зарядки на …
Realme работает над новейшим смартфоном Realme GT2 Explorer Master Edition. Это сообщение пришло из Digit…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor