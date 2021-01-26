Смартфон Motorola Edge S может измерять пульс

В сети появились новые подробности о смартфоне Motorola Edge S, который был представлен несколько часов назад. Как оказалось, аппарат получил возможностью измерения частоты сердечного ритма посредством фронтальной камеры. Чтобы узнать частоту пульса, пользователю нужно смотреть в камеру на протяжение 15 секунд.

Напомним, что новинку также оснастили платформой Qualcomm Snapdragon 870, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, двойной фронтальной камерой разрешением 16 Мп и 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, оперативной память Turbo LPDDR 5 и флеш-памятью Turbo UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом на боковой грани, поддержкой сетей 5G, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), модулем NFC, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11.
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