Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite получит батарею на 5000 мАч

Сегодня в сети появились характеристики и качественные изображения смартфона Motorola Moto G8 Power Lite, который должны анонсировать в скором времени. Итак, по свежим данным новинку должны оснастить пластиковым корпусом, 6,5-дюймовым HD+ экраном, большой батареей на 5000 мАч, однокристальной системой MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями на 16, 8 и 8 Мп (или 2), а также зарядкой мощностью 10 Вт. Модуль бесконтактных платежей NFC и поддержка быстрой зарядки отсутствуют. Обойдётся гаджет покупателям примерно в 190 евро.