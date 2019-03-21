Смартфон Motorola Moto Z4 Play получит процессор Snapdragon 675

В сети появились новые подробности о смартфоне Moto Z4 Play, которые еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит новую однокристальную систему Snapdragon 675, которая используется, например, в Redmi Note 7 Pro, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,4-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, одинарную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 3600 мАч и совместимость с имеющимися модулями. Размеры смартфона составят 158:75:7,25 мм. Цена и дата выхода пока не сообщаются.