Смартфон Motorola One Action показали на рендерах

Качественные источники поделились фотографиями смартфона Motorola One Action, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат выйдет как минимум в двух расцветках: черной и серебристой. Смартфону прочат восьмиядерный процессор Samsung Exynos 9609 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, тройную тыльную камеру, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C, 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520:1080 пикселей, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти.