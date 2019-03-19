Смартфон Motorola One Vision получит экран размером 6,2 дюйма и ОС Android 9 Pie

Появилась информация о новом смартфоне Motorola, который фигурирует под названием One Vision с ОС Android 9 Pie. Девайс получит 6,2-дюймовый экран чип Exynos 7 Series 9610 разработки Samsung, 6 Гбайт ОЗУ и аккумулятор на 4500 мА.ч. В тыльной части корпуса расположится двойная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, а разрешение фронтальной камеры составит 12 млн пикселей. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC и симметричный порт USB Type-С. О дате анонса и стоимости новинки пока не сообщается.