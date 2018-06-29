Смартфон Motorola One показался на рендере

2018-06-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Motorola One ; [141]
В сеть утекли изображения смартфонов Motorola One и Motorola One Power, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, устройства можно будет отличить по форме основной камеры. Предполагается также, что младшая модель будет чуть меньше.

Согласно последним утечкам, Motorola One Power оснастят 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, однокристальной платформой Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 и 5 Мп (светосила F/1,8 и F/2,0), аккумулятором на 3780 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1.


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