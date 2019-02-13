Смартфон Motorola P40 получит SoC Samsung Exynos 9610

Профильное издание 91mobiles поделилось сведениями о смартфоне Motorola P40, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, смартфон получит 10-нанометровый 8-ядерный чипсет Samsung Exynos 9610 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, версии на 3 ГБ + 32 ГБ, 4 ГБ+ 64 ГБ и 4 ГБ+ 128 ГБ оперативной и флеш-памяти, сдвоенную основную камеру на 48 Мп, дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры, модуль NFC для бесконтактных платежей, а также аккумулятор 3500 на мАч. Аппарат войдет в программу Android One. Дата выхода и ориентировочная цена пока не сообщаются.