Смартфон Motorola P40 с 48 Мп камерой показался на рендерах

Профильный ресурс 91mobiles и авторитетный искатель утечек OnLeaks опубликовали изображения мощного смартфона Motorola P40, выход которого ожидается в первой половине следующего года. Судя по рендерам, аппарат получит круглый вырез в дисплее, предназначенный для фронтальной камеры. Такое же решение применяется и в недавних смартфонах Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 и Honor V20. Устройству прочат 6,2-дюймовый дисплей, двойную камеру с главным датчиком на 48 Мп, порт USB Type-C, 3,5 мм для наушников, а также «чистую» операционную систему Android.