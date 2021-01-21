Смартфон Nokia 1.4 будет стоить 100 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Nokia 1.4, который будет представлен компанией HMD Global в ближайшие недели. Итак, аппарат первым в линейке получит дактилоскопический сенсор, четырёхъядерную платформу с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, неожиданно крупный 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч, 3,5-мм разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. Разумеется, в качестве операционной системы здесь будет использоваться предназначенная специально для маломощных смартфонов Android Go Edition. Ориентировочная цена Nokia 1.4 составляет 100 долларов.