Смартфон Nokia 5.1 обновили до Android Pie

Компания HMD Global начала обновлять бюджетный смартфон Nokia 5.1 до свежей версии операционной системы Android Pie. Теперь производителю осталось выпустить обновление лишь для двух смартфонов: Nokia 3 и Nokia 1. Эти модели получат Android Pie во втором квартале.

Напомним, что аппарат оснастили однокристальной системой MediaTek Helio P60 с выделенным двухъядерным блоком для работы с ИИ, 3/4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой распознавания по лицу и аккумулятором на 3060 мАч.