Смартфон Nokia 5 и Nokia 3.1 скоро обновят до Android Pie

Компания Nokia продолжает обновлять свои смартфоны до самой свежей версии операционной системы Android. Как сообщают сетевые источники, в ближайшее время модели Nokia 5 и Nokia 3.1 получат ОС Android Pie. Последними необновленными устройствами останутся Nokia 1 и Nokia 3 – их очередь наступит во втором квартале этого года.

Напомним, что Nokia 5 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1280 пикселей, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч.