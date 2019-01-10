Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 6.2 или Nokia 6 (2019), официальный анонс которого ожидается в конце января или начале февраля 2019 года. Главной особенностью новинки станет круглый вырез в дисплее для фронтальной камеры, как в смартфоне Honor V20. Диагональ экрана составит 6,2-дюйма. Также устройству прочат однокристальную систему Snapdragon 632, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также сдвоенную основную камеру с 16-Мп главным сенсором. Модель Nokia 6.1 на старте продаж стоила 230 долларов – примерно столько же попросят и за Nokia 6.2. Первоначально аппарат выйдет на китайском рынке и лишь затем появится в глобальной продаже.