Смартфон Nokia 6.2 выпустят этой весной

Презентацию смартфона Nokia 6.2 ждали на февральской выставке Mobile World Congress 2019, однако HMD Hlobal так и не показала ожидаемую новинку. Сегодня стало известно о том, что анонс устройства состоится в ближайшее время, а продажи начнутся этой весной. Смартфону прочат 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, топовый чипсет Snapdragon 632, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенную камеру на 16 Мп и 5 Мп, а также аккумулятор на 3500 мАч. Цена устройства составит 279 евро. Столько же на старте продаж стоил и Nokia 6.1.