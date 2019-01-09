Смартфон Nokia 8.1 Plus показали на видео

Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился качественными рендерами и видео с трехмерной моделью смартфона Nokia 8.1 Plus, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат оснастят 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и вырезом под фронтальную камеру, 3,5 мм разъем для наушников, вертикально расположенную камеру с двумя модулями, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленную чистую операционную систему Android 9.0 Pie. Цена и дата премьеры смартфона пока не сообщаются.