Смартфон Nokia 8.2 5G обзавелся датой выхода

Компания HMD Global объявила о том, что она проведет свою презентацию в рамках выставки Mobile World Congress 23 февраля. Предполагается, что китайский производитель представит смартфоны Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.

Последний выйдет без 4G-версии. Смартфону также прочат мощный восьмиядерный чипсет Snapdragon 765, дизайн, как у Nokia 7.2, основную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп, боковой дактилоскоп, аккумулятор емкостью 3500 мАч и поддержку быстрой зарядки. Цена базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти должна составить около 500 долларов.