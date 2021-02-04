Смартфон Nokia 8.3 5G получит обновление ОС Android 11

Компания Nokia начала развертывание обновления операционной системы Android 11 для своего смартфона Nokia 8.3 5G выпущенного во второй половине 2020 году. Обновление пройдет в несколько этапов. Ожидается, что обновление будет доступно в 27 странах, среди которых Бахрейн, Бельгия, Дания, Египет, Финляндия, Франция, Гонконг, Исландия и т.д.

100% выпуск обновления завершится к 7 февралю. Обновление ОС Android 11 для смартфона Nokia 8.3 5G принесет стандартные изменения. Устройство получит функции, такие как запись экрана, улучшенные элементы управления мультимедиа и другие улучшения.