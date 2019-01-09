Смартфон Nokia 8 Sirocco обновился до Android 9.0 Pie

Компания HMD Global объявила о доступности стабильной версии операционной системы Android 9.0 Pie для флагманского смартфона Nokia 8 Sirocco. Android 9 привносит упрощенный пользовательский интерфейс, обновленный режим Do Not Disturb, а также функции Adaptive Battery и Adaptive Brightness. Смартфон Nokia 8 был обновлен еще в середине декабря.

Напомним, что вышедший чуть меньше года назад Nokia 8 Sirocco оснащается изогнутым 5,5-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2K, основной двойной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом, 5 Мп камерой для селфи, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором 3260 мАч с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi, а также защитой от воды и пыли IP67.