Смартфон Nokia 8 получил Android Pie

2018-12-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 8; [90]
Всего неделю назад ми писали о том, что смартфон Nokia 8 получил бета-версию Android Pie, как сегодня появилась и финальная версия новой ОС для прошлогоднего флагмана. Напомним, что Nokia 8 будет работать на чистой операционной системе Android, как и другие смартфоны HMD Global.

Представленный в августе прошлого года Nokia 8 стал первым смартфоном на Android с оптикой Zeiss. Он оснащается металлическим бесшовным корпусом, 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD, двойной основной камерой с 13-Мп цветным сенсором c оптической стабилизацией и 13-Мп монохромным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.

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