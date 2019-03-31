Смартфон Nokia X71 выйдет под названием Nokia 6.2

В сети появилось живое фото смартфона Nokia X71, который вызвал нешуточный переполох в сети. Дело в том, что сначала смартфон фигурировал в слухах под названием Nokia X71, затем аппарат засветился в бенчмарке под наименованием Nokia 8.1 Plus. Позже появилась информация о том, что это вообще два разных устройства. Согласно новым сведениям, речь все же шла об одном и том же смартфоне, который появится в продаже по всему миру под названием… Nokia 6.2. Судя по фото, камера может быть сдвоенной или тройной, а под ней расположен сканер отпечатков пальцев. Также смартфону прочат почти безрамочный дисплей с крохотным вырезом под фронтальную камеру.