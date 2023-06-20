Смартфон Nubia Neo 5G оценен в 200 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Nubia Neo 5G, которую оценили в 200 долларов. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым изогнутым IPS-экраном с разрешением 2408:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой UNISOC T820, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой звука DTS: X и модулем NFC.

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