Смартфон Nubia Red Magic 5G получит крутую камеру. Фото

Обычно игровые смартфоны не могут похвастаться продвинутыми фотовозможностями, однако грядущая новинка от Nubia может стать исключением. Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографиями, сделанными на 64-Мп камеру геймерского смартфона Nubia Red Magic 5G. Также устройству прочат топовый чипсет Snapdragon 865, 16 ГБ оперативной памяти, поддержку сотовых сетей пятого поколения и стандарта WiFi 6, дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, основную камеру из трех модулей и поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт.