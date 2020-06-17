Смартфон Nubia RedMagic 5G получил доступную версию

Компания ZTE объявила о скором выходе новой версии игрового смартфона Nubia RedMagic 5G, которая получит 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Ранее вариант с 12 ГБ ОЗУ был доступен только с 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон оснащается 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, топовым чипсетом Snapdragon 865, вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин, флеш-памятью UFS 3.0, оперативной памятью нового поколения LPDDR5, тройной тыльной камерой на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также триггерами на боковой грани с частотой 300 Гц.
Комментарии и отзывы Nubia RedMagic 5G
Обзоры:
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
Предварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучшеПредварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучше
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетникОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетник
Новости:
Samsung Galaxy Note 20 получит ёмкий аккумулятор

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовых смартфонах Samsung Galaxy Note 20 и Not...
В России представили бюджетные смартфоны Huawei Y8p, Y6p и Y5p

Компания Huawei объявила о скором начале российских продаж недорогих смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Hu...
Смартфон Huawei P30 подешевел на 15 тысяч рублей

Компания Huawei начала очередную распродажу смартфонов, ноутбуков, планшетов и смарт-часов в своем россий...
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit BipЛетняя распродажа AliExpress. Amazfit Bip
Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju MobileЛучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недоро...
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. НедороНе так давно мы проводили тестирование смартфона ZTE Blade A7 (2...
ILIFE V8C продается со скидкой...
ILIFE V8C продается со скидкойВ последнее время производители умной электроники, в частности бытовой техники, стали делать достаточно м...
Новая версия Samsung Galaxy S20 вышла в ...
Новая версия Samsung Galaxy S20 вышла в Компания Samsung Electronics неожиданно выпустила в Европе новый вариант расцветки для топовых смартфонов...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на ж...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на жИзвестный инсайдер Xiaomishka поделился первым живым фото смартфона Redmi 9, официальный выход которого о...
Представлен беспроводной пылесос Dyson ...
Представлен беспроводной пылесос Dyson Dyson представляет беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro, который работает до 120 минут благо...
Смартфон Nokia 4.2 обновили до Android 1...
Смартфон Nokia 4.2 обновили до Android 1Компания HMD Global начала распространение финальной стабильной версии ОС Android 10 для смартфона Nokia ...
Опубликованы первые фото с камеры смартф...
Опубликованы первые фото с камеры смартфКомпания Redmi поделилась первыми фотографиями, сделанными на основную камеру смартфона Redmi 10X Pro. Та...
Samsung Galaxy Note 20 получит чипсет Ex...
Samsung Galaxy Note 20 получит чипсет ExСетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy Note 20, который еще не был...
Компактную камеру Sony ZV1 показали на р...
Компактную камеру Sony ZV1 показали на рВ сети появилось первое качественное изображение компактной беззеркальной камеры Sony ZV1, которая являет...
Лимитированная серия великолепных корпус...
Лимитированная серия великолепных корпусКомпании Lian Li и PC Master Race выпустили ограниченную серию корпусов O11 Dynamic Space Grey Special Ed...
Nintendo выпустила обновление для Super ...
Nintendo выпустила обновление для Super Super Mario Maker 2 была выпущена в конце 2019 году. Разработчик Nintendo, объявила о финальном обновлени...
Как защитить Honor 20 Lite от царапин...
Как защитить Honor 20 Lite от царапинВ погоне за тонким корпусом и премиальными материалами многие производители забыли о том, что гаджет ещё ...
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 годаОбзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor