Смартфон Nubia V90 Pro показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Блас опубликовал качественные изображения смартфона Nubia V90 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, китайский производитель явно черпал вдохновение в дизайне iPhone 18 Pro. Отметим схожий блок основной камеры с тремя модулями и даже бордовую расцветку, компанию которой составят черный и светло-голубой цветовые варианты.
По предварительным данным, смартфон также оснастят основной камерой с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения, 6,75-дюймовым экраном с максимальной яркостью 1000 нит, 512 ГБ флеш-памяти, корпусом толщиной 7,7 мм и защитой от влаги и пыли.