Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру

Сетевые источники сообщают о том, что сегодня в Китае представили флагманский смартфон Nubia Z20, некоторые характеристики которого пока еще не раскрыты. Новинку оснастили двумя AMOLED-дисплеями с диагоналями 6,42 и 5,1 дюйма, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, в 6/8 ГБ оперативной и 128/512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп сверхширокоугольным модулем и 8 Мп модулем с телеобъективом, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 500 долларов, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 525 долларов, а топовая версия с 8/512 ГБ памяти будет стоить 600 долларов.