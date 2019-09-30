Смартфон Nubia Z20 с двумя экранами подешевел на $50

2019-09-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nubia Z20; [51]
Чуть больше месяца назад в продаже появился смартфон Nubia Z20, главной особенностью которого являются два экрана. Речь идет об AMOLED-дисплеях с диагоналями 6,42 и 5,1 дюйма. Сегодня стало известно о том, что новинка заметно снизила в цене. Если на старте продаж за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просили 525 долларов, то теперь она стоит 475 долларов. Но это касается только китайского рынка. В США, Европе, Канаде и Великобритании смартфон выйдет только в середине октября. Помимо двух экранов, Nubia Z20 выделяется топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, тройной камерой и аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт.


Комментарии и отзывы Nubia Z20
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