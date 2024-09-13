Смартфон OPPO A3 оценили в 15 тысяч рублей

Компания OPPO выпустила на российский рынок смартфон OPPO A3 4G, который оценен в 15 тысяч рублей. Новинка оснащается 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с с главным модулем разрешением 50 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с защитой в соответствии со стандартом MIL-STD 810H, защитой от и пыли влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14.