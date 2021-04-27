Смартфон OPPO A53s 5G оценен в 200 долларов

Компания OPPO представила недорогой смартфон A53s 5G, который получил предустановленную прошивку ColorOS 11.1 на базе Android 11. Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, боковой дактилоскоп, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, разъем USB Type-C, 3,5-мм разъем, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт. Цена смартфона составляет 200 и 230 долларов соответственно.